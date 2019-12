13 yıldır her gün 300 kişiyi doyuruyorlar

12.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:38

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki aşevinde, 13 yıldan bu yana her gün 300 kişiye ücretsiz 3 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Kavala Camii'ne ait bir dükkan içerisinde hayırseverler tarafından 13 yıl önce kurulan Halk Aşevi'nden hafta sonları hariç her gün 300 kişiye öğle yemeği veriliyor. Yoksul aileler ile öğrenciler için 3 çeşit yemek hazırlanan aşevinde, 80 yaşındaki aşçı Fahrettin Gezginci ile yardımcısı Kasım Tunca ücret almadan çalışıyor. Her ikisi de aşçılıktan emekli olan Gezginci ve Tunca, her gün sabahın erken saatlerinde işbaşı yaptıklarını, yemeklerde kullanılacak malzemelerin ise çoğunun ise hayırseverler tarafından karşılandığını söyledi.

Fahrettin Gezginci hayırseverlerin her zaman yardımcı olduğunu ve kilerlerinin dolu olduğunu belirterek, "Bazen daha önce hiç görmediğim kişiler buraya gelerek benden yemek yapmak için neye ihtiyacım olduğunu söylüyorlar. Ben de listeyi yapıp veriyorum, onlar da istediğim şeyleri hemen gönderiyorlar. Bazen de hiç istemediğim halde bir çuval patates, bir çuval soğan veya et, makarna, pirinç alıp getiriyorlar. Erzak dolabımız ve kilerimiz 13 yıldan bu yana hiçbir zaman boş kalmadı. Şükürler olsun buradaki hayırseverler, isimlerini dahi açıklamadan ihtiyacımız olanları getirip teslim ediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA