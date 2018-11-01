13 Yıldır Cinayetten Aranan Zanlının Yakalanması
GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te 13 yıl önce işlenen bir cinayetten aranan ve Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı.
GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te 13 yıl önce işlenen bir cinayetten aranan ve Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Onur Mahallesi'nde, 28 Nisan 2005'de öldürülen Adem Bayındır'ın katil zanlısı olarak aranan ve Antalya'nın Serik ilçesinde yakalanarak Gaziantep'e getirilen A.K'nin (58) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen A.K, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Gaziantep'te 13 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı olarak aranan A.K, dün Antalya'da yakalanmıştı.