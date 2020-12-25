13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

25.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:03

Adana'nın Seyhan ilçesinde 2007'de çıkan kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Ankara'da yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 2007'de çıkan kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünü Kahramankazan Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda kimlik kontrolü için durdurdu.

Kontrol sırasında yolculardan A.A'nın 2007'de Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada S.Ç'yi öldürdüğü ve bu nedenle kasten adam öldürme suçundan arandığını tespit etti.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile gözaltına alınan A.A, hakkında adli işlem başlatıldı.

13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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