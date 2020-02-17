13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı
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13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.

17.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:22
13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı

'in ilçesinde hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonunda, Akgedik Mahallesindeki bir eve yaptığı operasyonda, Beylice Mahallesinde 200 kilo et çalma olayına karışan hırsızlık şüphelisi olarak aranan ve 10 ayrı suçtan hakkında toplamda 13 yıl kesilmiş hapsi bulunan E.S. adlı kişi yakaladı.


Gözaltına alınan E.S.'nin jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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