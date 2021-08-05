13 yıl hapisle aranıyordu, bekçiler yakaladı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 13 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunan Hakan Parlak, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 13 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunan Hakan Parlak, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bayraklı'da görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Bayraklı İZBAN istasyonunda görev yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Kendisini Savaş Parlak olarak tanıtan kişinin yalan beyanda bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin Hakan Parlak olduğunu öğrendi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Hakan Parlak'ın cezaevi firarisi olduğu, hırsızlık, yaralama, ve uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 13 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hakan Parlak, bekçiler tarafından gözaltına alınırken, üzerinden bir de bıçak çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık