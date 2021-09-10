13 yıl hapis cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl arama kararı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kayseri'de 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl arama kararı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte hırsızlık olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan ikamette saklandığı tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. O.D., düzenlene operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen O.D: , cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı