13 yıl hapis cezası olan şahıs polisten kaçamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

13 yıl hapis cezası olan şahıs polisten kaçamadı

13 yıl hapis cezası olan şahıs polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl arama kararı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kayseri'de 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl arama kararı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte hırsızlık olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan ikamette saklandığı tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. O.D., düzenlene operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen O.D: , cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt aldı
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt aldı
Para karşılığı kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Falakanın kurallarından bahsediyordu
Para karşılığı kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Falakanın kurallarından bahsediyordu
Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü! Talihsiz gencin son anları kamerada
Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü! Talihsiz gencin son anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gülben Ergen Derya Baykal Yıldız Tilbe
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Mergim Berisha Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
13 yıl hapis cezası olan şahıs polisten kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:09:52. #1.16#

title