13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Haberler
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13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Sakarya'da 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'kasten öldürme' suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, jandarma ekiplerinin takibi neticesinde oluşturulan yol kontrol noktasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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