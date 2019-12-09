13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde 14 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

09.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:55
13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

(İHA) – 'in ilçesinde 14 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; 14 ayrı hırsızlık suçundan; İstanbul, Bitlis ve Batman adliyelerince 13 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B. isimli şüpheli, 8 Aralık 2019 günü Güroymak ilçesinde yakalanmıştır. Gözaltına alınan M.Ş.B., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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