13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı
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13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü L.A'nın, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kaldığı bir rezidansa operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine konuldu.

13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı
13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı
13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı
13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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