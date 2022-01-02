13 yıl 4 ay hapis cezası olan suç makinesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 yıl 4 ay hapis cezası olan suç makinesi yakalandı

13 yıl 4 ay hapis cezası olan suç makinesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Aksu ilçesinde 26 adet suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 26 adet suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesinde; aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 26 adet suç kaydı olan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen operasyon ile yakalanan M.P., gözaltına alındı. M.P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

 Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi

Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi

 Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title