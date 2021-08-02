13 yaşındaki yayaya çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
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13 yaşındaki yayaya çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

13 yaşındaki yayaya çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil takla attı.

Sivas'ta karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü ve çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Erzincan karayolu Erzincan istikametinde meydana geldi. O.U. yönetimindeki 34 BF 9640 plakalı Fiat marka otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki M.B. adlı kız çocuğuna çarptı. Kazanın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yola geçerek takla attı. Kazada yaralanan sürücü ile kız çocuğu, vatandaşların çağırdığı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

13 yaşındaki yayaya çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
13 yaşındaki yayaya çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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