13 yaşındaki Yaren, kitap yazdı

İZMİR'de yaşayan 13 yaşındaki Yaren Nazlı Korkut 'un, pandemi nedeniyle Seferihisar ilçesindeki yazlıklarında kaldığı sürede yazdığı 'Derin Kesik' isimli romanı yayınlandı. Ailesinin kendisine hep destek olduğunu ifade eden Korkut, "Daha çok izlediğim filmlerden, okuduğum kitaplardan aklımda kalanları kullanarak bir kurgu oluşturdum. Kitapta daha çok korkularımdan bahsettim. Mesela kitap ölümü anlatıyor, en korktuğum şeylerden biri o. Türkiye'de kadınların yaşadığı sıkıntılardan da etkilenerek, bu tür konuları işledim" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, annesi Arzu Çetin (33) ve anneannesi Nedret Çetin (66) ile birlikte yaşayan Şehit Halit Taş İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Yaren Nazlı Korkut, pandemi süresinde Seferihisar ilçesinde geçirdiği vakti, roman yazarak değerlendirdi. Korkut, ailesinin desteği sayesinde kitabını yayınlattı. Kitabında, küçük yaşlardan itibaren psikolojik şiddet gören bir kızın zamanla intiharı düşünmeye başlaması ile yeniden hayata dönüş hikayesini anlattığını ifade eden Korkut, "İlk etapta bin adet basıldı. Ailem, kitabın yazılma sürecinde hep yanımda oldu. Mesela bir konuyu yazarken sürekli onlara karakterlerden bahsettim, fikirlerini aldım. Şu dönemlerde sınav olduğu için pek yazamıyorum, ama aklıma bir şeyler geldikçe sosyal medyadan kısa kısa yazılar paylaşıyorum. Okumak insana çok şey katıyor ama yazmak daha çok dolduruyor zamanla. Aynı zamanda çizim de yapıyorum. Çizimimi daha çok geliştirmek ve iyi derecede gitar çalmak istiyorum. Birçok sevdiğim yazar var, en sevdiğim yazar Dostoyevski" dedi.

'TÜRKİYE'DE KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLARDAN ETKİLENDİM'

Kitabın konusunun, izlediği filmlerden ve okuduğu kitaplardan aklında kalanları kullanarak oluşturduğu bir kurgudan ibaret olduğunu belirten Korkut, "Daha çok korkularımdan bahsettim. Mesela kitap ölümü anlatıyor, en korktuğum şeylerden biri o. Türkiye'de kadınların yaşadığı sıkıntılardan da etkilenerek, bu tür konuları işledim" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN