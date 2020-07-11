13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur Uçar destek bekliyor
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13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur Uçar destek bekliyor

13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur Uçar destek bekliyor Yozgat'ta Hakan ve Aslı Uçar çiftinin sipastik Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 13 yaşındaki çocukları Senanur Uçar'ın tedavisi için devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

11.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:13

13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur Uçar destek bekliyor

YOZGAT - Yozgat'ta Hakan ve Aslı Uçar çiftinin sipastik Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 13 yaşındaki çocukları Senanur Uçar'ın tedavisi için devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Yozgat'ta yaşayan Uçar ailesi, şu an 13 yaşında olan çocukları Senanur Uçar'ın 3 yaşında sipastik Serebral Palsi olduğunu öğrendi. 7.5 aylık doğan ve doğumunda beynine oksijen gitmediği için beyninde oluşan hasar nedeni ile yürüme güçlüğü çeken Senanur Uçar'ın tedavisi için uzun yıllar hastane hastane dolaşan aile, kızlarının iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Senanur Uçar'a doktorlar Sipastik Serebral Palsi tanısı koyarak hücre tedavisi yapılması istendi.

Yozgat'ta taşeron işçi olarak çalışan ve pandemi dolayısıyla 3 aydır işsiz olan baba Hakan Uçar maddi imkansızlıklar yaşamaya başladı.

Geçirmiş olduğu Sipastik Serebral Plasi hastalığı nedeniyle sağ ayağı her geçen yıl içe doğru dönen, yürüme ve koşmada güçlük çeken kızları Senanur'un biran önce tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen baba Hakan Uçar, devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

Baba Hakan Uçar, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını belirterek kızının 7.5 aylık doğduğunu ve doğumunda beyninin oksijen almadığı için vücudunun sağ tarafında sorun olduğunu söyledi.

"Kızım yürüsün, koşsun başka bir şey istemiyorum"

Baba Hakan Uçar yaptığı açıklamada "Kızım 7.5 aylık doğdu. Doğduğunda beyin oksijen almadığından sağ tarafında sıkıntısı var beyin komut vermediği için. Yaşı ilerlemeye başlamasıyla kızımın sağ ayağı da içe doğru dönmeye başladı. Belli bir zaman sonra el ve diğer ayağına da geçecek diyor doktorlar. Tedavisi sadece Türkiye'de Kayseri'de bir hastanede var bir de Hindistan'da var. Başka tedavisi edileceği yer yok. Kök hücre tedavisi olması gerekiyor, 3-4 seansta yapacak doktorlar sonuç ne olur bilemiyoruz, kızımın iyileşmesini istiyorum. Belden kök hücreyi gönderecekler beyindeki ölü kısımlara komut vermesi için. Seans ücreti çok yüksek olduğu için bizim maddi gelirimiz olmadığı için gücümüz yetmiyor. Ben taşeron işçisiyim bir şirkette çalışıyorum, pandemiden dolayı da 3 aydır işsizim. Kızımın yaşı ilerledikçe ayağı dönmeye başladı, kasın gücü de yetmiyor son aşaması zaten 14. yaşını doldurduğu zaman kök hücre tedavisi de olamayacakmış. Ben devlet yetkililerinden Sayın Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Kızım koşsun, yürüsün onu görüyüm yeter, başka bir şey istemiyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum"

Sağ ayağı sürekli içe döndüğü için yaşadıkları sıkıntıları anlatan Senanur Uçar da "Ben her okula gittiğimde yokuştan indiğimde çıktığımda zorlanıyorum. Ben genel temizliğimi yapamıyorum, zorlanıyorum. Oturunca kalkmakta zorlanıyorum, fazla yürüyünce ayağım sağ tarafa bükülüyor. Beni her gezdiğimde koştuğumda çok zorluyor ayağım. Ben de o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan tüm çocuklara yardım ettiği gibi bana da yardım etmesini istiyorum. Diğer çocuklar gibi ben de eğlenip koşabileyim" şeklinde konuştu.

"Kızımın her ihtiyacıyla ben ilgileniyorum"

Senanur'un her türlü ihtiyacıyla ilgilenen annesi Aslı Uçar ise "Kızımın her şeyiyle ben uğraşıyorum, kişisel bakımıyla ben uğraşıyorum. Okula ben götürüp getiriyorum. En çok zorluğu kızımla beraber yaşıyoruz. Eşim de işsiz her zorluğu atlattık ama bu hastalığa gelince bir şey yapamadık. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur Uçar destek bekliyor

Kaynak: İHA

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