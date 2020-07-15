13 yaşındaki Murat'ın organları nakil bekleyen hastalara umut oldu
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13 yaşındaki Murat'ın organları nakil bekleyen hastalara umut oldu

SİVAS'ta geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Murat Darıcı'nın(13) bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

13 yaşındaki Murat'ın organları nakil bekleyen hastalara umut oldu
15.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:40

SİVAS'ta geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Murat Darıcı'nın(13) bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki gün önce bisiklet sürerken kamyon çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Murat Darıcı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Darıcı'nın bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli biriminin temasa geçtiği ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine hastanenin Organ Nakil Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Gömeç, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yakup Kumtepe ve Dr. Öğr. Üyesi Nurhak Aksungur tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Alınan organlar nakil bekleyen hastalar için yola çıkarıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nurhak Aksungur, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren hastamızın ailesi organlarını bağışladı. Karaciğer, iki böbreği ve kornealarını bağışlamışlardı. Karaciğer, böbrek ve kornealarını aldık. Karaciğer Erzurum'a gidecek ve 14 yaşında bir hastaya nakledeceğiz. Böbrekler henüz doku uyumu belli olmadığı için dağıtılmadı. Uygun olan hastalara yönlendireceğiz. Korneaları da Erzurum'a götüreceğiz ve orada değerlendireceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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