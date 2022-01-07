13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldular (2) - Haberler
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13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldular (2)

13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldular (2)
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

KAYIP JALE BULUNDUAntalya'da yaşayan Yılmaz ve Ebru Gürpe çiftinin 5 gündür kayıp olan kızları Jale, polis tarafından bulundu.

ANTALYA (DHA) - KAYIP JALE BULUNDU

Antalya'da yaşayan Yılmaz ve Ebru Gürpe çiftinin 5 gündür kayıp olan kızları Jale, polis tarafından bulundu. Jale'yi saat 13.30 sıralarında bulan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, küçük kızı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti.


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Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri

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