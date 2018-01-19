13 Yaşındaki Kızının Bekaretini İş Adamına Satmak İsteyen Rus Anne Yakalandı
Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki anne, kızının bekaretini zengin bir iş adamına satmak için anlaşma yaparken sivil polisler tarafından yakalandı.
Rus anne 13 yaşındaki kızının bekaretini zengin bir iş adamına satmaya çalıştığını itiraf etti. Anne bu iş için 19 bin sterlin (100 bin TL) alacaktı.
ARKADAŞIYLA MOSKOVA'YA UÇTU
Rus polisi 35 yaşındaki Irina Gladkikh adlı emlak memurunu anne ve onun bir kadın arkadaşını gözaltına aldı. Anne yanına kızını da alarak, çocuğunun bekaretini satmak için Chelyabinsk'ten Moskova'ya uçtu.
SİVİL POLİS İLE PAZARLIK YAPTILAR
Kadının 25 yaşındaki arkadaşı da kızın bekaretini satmak için Moskova'ya geldiklerini itiraf etti. Anne kızının bekareti için anlaşma yaparken karşısındakilerin sivil polis olduğundan habersizdi. Anne ve arkadaşı Moskova'daki bir restoranda yakalandı.
Genç kız derhal devlet gözetimine alındı ve Moskova'da bir hastaneye yatırıldı. Polis aynı zamanda anne ve arkadaşı için de "kendi bedenlerini satarak hayatlarını kazanmak" iddiasında bulundu.
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Artık, Bekaret=Para gibi görülüyor. Bu sözcüğü de kirlettiler.Yazıklar olsun..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şurada yorum yazanların kaçta kaçı bakir acaba, sizi gidi iki yüzlüler sizi , allahın ayetleri size uğramadımı, hep kadınları suçlayın kendiniz kenara çekilin, tek taraflı bakmayı bırakıp, allaha nasıl hesap vereceğinizi düşünün, günahı tek tarafa yıkmak sizi temizlemez, cehennemde derileriniz yandığı zaman, ozaman göreceksiniz, kadını erkeği ayırtetmeyiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bence o annelikten cıkmıs türkiyede o işleri yapana bir isim veriliyor o olmusCevap Yaz 1 Yayından KaldırBALIK HAMSİ TON BALIĞI: bizdekilerin eline su dökemezler beşiktekini satıyorlar doğudaYayından Kaldır
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Rezil kadln bekaretlni satlyor klzlnln nu kadlnln ic organlarlnl satallm alan olurmu acabaCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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GondI hep orda kal pisliklerini buraya getirme ordaki insanlarda tıpkı senin gibi ahlak yoksunuCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Pu senin gibi anneye sanırım en kibar tepki böyle olurdu.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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öyle değil mi ki batıCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Ben çok şaşırmadım rusyada yasiyorum 40 yasindayim çıktığım kızlar 18 ve 21 yaş arası gayet normalCevap Yaz 5 23 Yayından Kaldır
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Bizde nikahı imamlar kılacak evlenme yaşı 12 ye kadar inecekCevap Yaz 3 21 Yayından KaldırREİSİN İZİNDE RİZELİ: Kardeşim bu 9 yaş meselesi araplarda bluğ çağına eren cocuklar bluğ çağa girdinde 1 sayılır yani cocuk bluğ çağına girdinde örnk 12 yaşında 1 yaş sayılıyor ve üzerine 9 yaş olunca evlenelir normalde o 21 yaşında olur bilip bilmeden dini kötülemeyin10 4 Yayından Kaldır
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ben 14 yasindaki evladimin tırnağını keserken elim titriyor etine zarar vericem diyeCevap Yaz 31 Yayından Kaldır
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Burada da 9 yaşındakilere tecavüz ediyorlar. Evlenebilirsiniz diyorlar bir de...Cevap Yaz 7 21 Yayından Kaldır
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Hidrolik presin bir cismi sıkıştırıp ezdiği gibi,insanlık onuru da gün geçtikçe bedeninde daha çok ezilmeye terk ediliyor.Yeryüzünde insanlık alemi çok daha ucube davranış ve fiiliyatlara hamile beklemektedir.Bunlar;daha henüz sapık ve sapkınlığın öncü ayak sesleridir.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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şerfsizler allah belanızı versinCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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buyuk medyum rakkoCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ölsün bu kadınCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Rus kadinlari çok güzelCevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır
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bu. nasıl. bır. pazarlık.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İğrenç. Okuması bile mide bulandırırCevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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dünyanın sonu yaklaştı yaklaşıyor demiyorumCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır