13 Yaşındaki Kızının Bekaretini İş Adamına Satmak İsteyen Rus Anne Yakalandı

13 Yaşındaki Kızının Bekaretini İş Adamına Satmak İsteyen Rus Anne Yakalandı

Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki anne, kızının bekaretini zengin bir iş adamına satmak için anlaşma yaparken sivil polisler tarafından yakalandı.

Rus anne 13 yaşındaki kızının bekaretini zengin bir iş adamına satmaya çalıştığını itiraf etti. Anne bu iş için 19 bin sterlin (100 bin TL) alacaktı.

ARKADAŞIYLA MOSKOVA'YA UÇTU

Rus polisi 35 yaşındaki Irina Gladkikh adlı emlak memurunu anne ve onun bir kadın arkadaşını gözaltına aldı. Anne yanına kızını da alarak, çocuğunun bekaretini satmak için Chelyabinsk'ten Moskova'ya uçtu.

SİVİL POLİS İLE PAZARLIK YAPTILAR

Kadının 25 yaşındaki arkadaşı da kızın bekaretini satmak için Moskova'ya geldiklerini itiraf etti. Anne kızının bekareti için anlaşma yaparken karşısındakilerin sivil polis olduğundan habersizdi. Anne ve arkadaşı Moskova'daki bir restoranda yakalandı.

Genç kız derhal devlet gözetimine alındı ve Moskova'da bir hastaneye yatırıldı. Polis aynı zamanda anne ve arkadaşı için de "kendi bedenlerini satarak hayatlarını kazanmak" iddiasında bulundu.

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YORUMLAR (21)

  • DÜTTÜRÜ DÜNYA:
    şurada yorum yazanların kaçta kaçı bakir acaba, sizi gidi iki yüzlüler sizi , allahın ayetleri size uğramadımı, hep kadınları suçlayın kendiniz kenara çekilin, tek taraflı bakmayı bırakıp, allaha nasıl hesap vereceğinizi düşünün, günahı tek tarafa yıkmak sizi temizlemez, cehennemde derileriniz yandığı zaman, ozaman göreceksiniz, kadını erkeği ayırtetmeyi
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  • GGDFG:
    bence o annelikten cıkmıs türkiyede o işleri yapana bir isim veriliyor o olmus
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    BALIK HAMSİ TON BALIĞI: bizdekilerin eline su dökemezler beşiktekini satıyorlar doğuda
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  • GONDİ:
    Ben çok şaşırmadım rusyada yasiyorum 40 yasindayim çıktığım kızlar 18 ve 21 yaş arası gayet normal
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  • HOCA:
    Bizde nikahı imamlar kılacak evlenme yaşı 12 ye kadar inecek
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    REİSİN İZİNDE RİZELİ: Kardeşim bu 9 yaş meselesi araplarda bluğ çağına eren cocuklar bluğ çağa girdinde 1 sayılır yani cocuk bluğ çağına girdinde örnk 12 yaşında 1 yaş sayılıyor ve üzerine 9 yaş olunca evlenelir normalde o 21 yaşında olur bilip bilmeden dini kötülemeyin
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  • TERBİYE_Cİ:
    Hidrolik presin bir cismi sıkıştırıp ezdiği gibi,insanlık onuru da gün geçtikçe bedeninde daha çok ezilmeye terk ediliyor.Yeryüzünde insanlık alemi çok daha ucube davranış ve fiiliyatlara hamile beklemektedir.Bunlar;daha henüz sapık ve sapkınlığın öncü ayak sesleridir.
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