13 Yaşındaki Kızın Fotoğrafıyla Sosyal Medyada Hesap Açıp, Fuhuş İçin Dolandırmaya Tutuklama

Samsun'da bir basketbol antrenörü, basket kursuna gelen 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafı ile sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesapta fuhuş pazarlığı yaparak kişileri dolandırmaya kalktığı iddiasıyla gözaltına alındı ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da basketbol antrenörlüğü yapan 31 yaşındaki C.K., basketbol kursuna gelen 13 yaşındaki kız çocuğunun resmi ve ismi ile bir sosyal paylaşım sitesinde hesap açıp kişileri ekleyerek, ağabeyinin sakat olduğunu ve paraya ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, para karşılığı fuhuş yapmak için yazışmaya başladı. Bir kişi, 13 yaşındaki kız zannedip C.K.'nin kendi adına olan verdiği banka hesabına 100 lira yatırıp, fuhuş için buluşmak istedi. Kendisinin Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde olduğunu yazan C.K., buraya gelen kişiye mağazada olduğunu söyleyerek, giysi almak için 100 lira daha yatırmasını istedi. Alışveriş merkezindeki ATM'den para yatıran şahsın yanında ona nasıl para yatıracağını da tarif eden C.K., yazıştığı kişiye mağazada olduğunu ve onu gördüğünü yazıp üzerindeki giysileri de tarif etti. Söz konusu şahıs 100 lira daha yatırınca dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kimliğini tespit ettiği C.K.'yi Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırma sonucu C.K.'nin 3 kişiyi de aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan C.K., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.K., mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN