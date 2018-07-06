13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismara 9 Yıl 8 Ay Hapis

Samsun'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki çocuk 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 13 yaşındaki A.S. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup alıkoyduğu iddiasıyla 6 ay önce tutuklanan 16 yaşındaki D.V.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında D.V., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN