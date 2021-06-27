Son dakika haberi! 13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası
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Son dakika haberi! 13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası

Son dakika haberi! 13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu iddiaya göre tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla dövüp bıçaklayarak öldürdü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu iddiaya göre tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla dövüp bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey annesiyle tartışan 13 yaşındaki E.N.O. adlı kız, iddiaya göre önce İngiliz anahtarıyla dövdüğü üvey annesini Z.O.'yu (56) daha sonra bıçakladı. E.N.O., daha sonra evden çıktı. Bıçaklama olayından sonra eve gelen İ.O. eşini yerde kanlar içerisinde gördükten sonra hemen durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme başlatarak, kaçan kız çocuğunu arama çalışması başlattı. E.N.O. İstanbul Silivri ilçesinde yakalandı. Kız çocuğunun alınan ilk ifadesinde olayı itiraf etti. Z.O.'nun cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil Dağ/ İHA)

Son dakika haberi! 13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası
Son dakika haberi! 13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası
Son dakika haberi! 13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
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