13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı
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13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladıAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki B.S. isimli kız çocuğu, erkek arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklandı.

04.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:39

13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

AKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki B.S. isimli kız çocuğu, erkek arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklandı.

Olay öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.S. eski erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. B.S. arkadaşlarının gözü önünde erkek arkadaşının saldırısına uğrayarak sağ bacağından bıçaklandı. Çevredekiler acı içerisinde kıvranan çocuğun yardımına koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çocuğu tedavisi için hastaneye kaldırdı. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

Kaynak: DHA

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