13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti

03.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:00

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi E.U. babasının silahı ile evde kendini başından vurdu. Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Olayla soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA