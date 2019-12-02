13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti
Haberler » 3. Sayfa » 13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti - Haber

13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.

02.12.2019 23:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:52
13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti

'nun ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.


Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi E.U. babasının silahı ile evde kendini başından vurdu. Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Olayla soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler