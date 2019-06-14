13 yaşındaki kayıp Eniscan'dan iyi haber: Bu sabah eve döndü

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da pazartesi günü sabah 07.15'de okula gidiyorum diyerek okul üniforması ve çantasıyla evden ayrılan Eniscan Doğangün'den haber alınamıyordu. Londra'nın güneyindeki Bromley bölgesinde yaşayan iki çocuk annesi Hakime Enrüz Doğangün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun bu sabah eve döndüğünü açıkladı.

NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR

Annenin paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Oğlumuz Eniscan Doğangün evine bu sabah sağ salim döndü. Arkadaşlarım, ailem, tüm Londra, İngiltere, Kıbrıs, Türkiye, tüm radyo ve televizyon kurumları, size nasıl minnettarım anlatmaya kelimeler yetmez. Bana verdiğiniz o yüce destekler için ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah hepinizden razı olsun!!!" ifadeleri yer aldı.