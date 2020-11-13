13 yaşındaki Emirhan, antreman sonrası kalbine yenik düştü
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13 yaşındaki Emirhan, antreman sonrası kalbine yenik düştü

13.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:37
13 yaşındaki Emirhan, antreman sonrası kalbine yenik düştü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gebze Gaziler Mahallesi'nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antremanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden 

fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç'e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti.Emirhan Genç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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