13 yaşındaki çocuktan alkışlanacak hareket...Yağmurdan ıslanan yavru köpeği görünce üzerini battaniye ile örttü

13 yaşındaki çocuktan alkışlanacak hareket...Yağmurdan ıslanan yavru köpeği görünce üzerini battaniye ile örttü Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yağmurdan etkilenen yavru sokak köpeğini gören 13 yaşındaki Yiğit Baltacı duruma duyarsız kalamadı.

13 yaşındaki çocuktan alkışlanacak hareket...Yağmurdan ıslanan yavru köpeği görünce üzerini battaniye ile örttü

Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yağmurdan etkilenen yavru sokak köpeğini gören 13 yaşındaki Yiğit Baltacı duruma duyarsız kalamadı. Sokakta ıslanan köpek üşümesin diye üzerine battaniye saran çocuğun örnek hareketi takdir topladı.

Sakarya genelinde yağışlı havaların etkili olduğu bugünlerde içleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bankamatiğin önüne sığınarak yağmurdan korunmaya çalışan yavru köpeği gören 13 yaşındaki Yiğit Baltacı, duruma duyarsız kalmadı. Köpeğin üşüdüğünü ve titrediğini gören Baltacı, evine giderek battaniye aldı. Battaniye ile köpeğin üzerini örten çocuğun insanlık ölmemiş dedirten örnek davranışı ise, o esnada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek