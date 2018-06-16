13 Yaşındaki Çocuk Nişan Töreninde Maganda Kurşunuyla Vuruldu

Samsun'da 13 yaşındaki çocuk nişan merasimi sırasında tabancayla havaya ateş açılması sonucu kazara karnından vurularak ağır yaralandı. Silahı ateşleyen şahıs ile aynı merasimde tabancayla ateş açan muhtar tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Kurugökçe Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nden kız tarafı Kurugökçe Mahallesi'ne nişan merasimine gitti. Düzenlenen eğlencede tabancayla havaya rast gele ateş açıldı. Tabancandan çıkan kurşunlardan biri 13 yaşındaki Selim F.'nin karnına isabet ederek ağır yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu nişan merasiminde Kurugökçe Mahallesi Muhtarı Ahmet A.(47) ile Giresun Görele'den nişan merasimine gelen 53 yaşındaki Mustafa A.'nın tabancayla havaya ateş açtıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada Selim F.'nin Mustafa A.'nın tabancasından çıkan kurşunla vurulduğunu belirledi. Olaydan sonra muhtar Ahmet A.'nın Mustafa A.'yı da olay yerinden kaçırdığı iddia edildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mustafa A. ile muhtar Ahmet A.'ı yakalayarak gözaltına aldı. Muhtarın ruhsatlı silahına el konuldu. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan Mustafa A. ile Ahmet A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa A. ile muhtar Ahmet A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiler. - SAMSUN