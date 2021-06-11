13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı
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13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı

13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da çalıntı motosikletle polisten kaçan 13 yaşındaki Ş.B., kaza yapınca yakalandı.

ANTALYA'da çalıntı motosikletle polisten kaçan 13 yaşındaki Ş.B., kaza yapınca yakalandı. Motosikleti 100 liraya arkadaşından aldığını iddia eden Ş.B.'nin hırsızlıktan 170 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ters şeride girdi, polis de peşine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheli motosikletle refüje çarpınca yakalandı. Sürücü Ş.B.'nin yapılan sorgusunda 170 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Olay yerindeki polise, "Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım" diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine "Adını bilmiyorum" cevabını verdi.

Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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