13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Bartın'da babası ve eniştesiyle birlikte Bozköy sahilinde denize giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybettiEdinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Talha Çankaya, Ankara'dan tatil için ailesi ile birlikte Amasra'ya geldi.