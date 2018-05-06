Polisleri Bile Şaşırttı! 13 Yaşındaki Çocuk Suç Makinesi Çıktı
Ankara'da AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının da bulunduğu binadaki dairede hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı.
Ankara'da AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının da bulunduğu binadaki dairede hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki N.D'nin suç kaydı polisleri bile şaşırttı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.D'nin 3 kapkaç ile 18 hırsızlıktan kaydı bulunduğu, 6 hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.
''HIRSIZLIK AMACIYLA DAİREYE GİRDİK''
AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı önünde koruma görevi yapan polis ekibi, aynı binadaki daireyi içeriden gelen sesler üzerine kontrol etmek istedi. Bu sırada dairedeki iki kişi kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından 13 yaşındaki N.D. yakalandı, yanındaki kişi ise kaçtı. N.D'nin ifadesinde, kardeşi Ş.D. ile hırsızlık amacıyla daireye girdiklerini söylediği öğrenildi.
SUÇ KAYDI KABARIK
N.D'nin, 3 kapkaç ile 18 hırsızlıktan kaydı bulunduğu, 6 hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.
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İçeri giriyor on tane suç dosyası var pisliklerin yok edilmeleri gerekir bunların gaspçı dolandırıcı en büyük yardımcıları aileleri tümünü temizleyeceksin mikroplarınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dolandırıcı gaspçı ne kadar hırsız şerefsiz köpek varsa sülalesi ailesiyle birlikte kafalarına sıkıp yok edeceksin bu pislikleri temizleyeceksin.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırXXX...: yaradan bile bunları içerde yok etmeyip besleyenleri lânetlesin2 Yayından Kaldır
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Kim bu Çoçugu bu duruma getirdi? Aileye bakin cevreye topluma!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adalet bizim ülkemizde neden başka şeyleri çağrıştırıyor.ey hakimler bozulan neslin sorumlusu verdiginiz kararlarla birazda sizlersinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır