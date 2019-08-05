13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

Adıyaman'da, 2 Ağustos'ta cesedi bulunan Hüseyin Nasrullah Çelik'in anne ve babasının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş, 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Mimar Sinan Parkı önünde toplanan grup, Demokrasi Parkı önüne kadar "İdam istiyoruz" şeklinde slogan atarak yürüdü.

Burada toplanan grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, 2 Ağustos'ta, Adıyaman'ı ve tüm duyarlı insanları yasa boğan çok acı bir olay yaşadıklarını belirtti.

Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere savunmasız görünen her insana karşı işlenen suçlar ve hak gasplarının, her geçen gün artarak devam ettiğine dikkati çeken Beyazkaya, şunları kaydetti:

"Bu tip cinayetlerin birden çok gerekçesi vardır. Meselenin, psikolojik, sosyolojik, ekonomik, siyasi ve hukuki boyutu bir basın açıklamasına sığmayacak mahiyettedir. Başta çocuk tacizleri ve cinayetleri olmak üzere savunmasız görülen tüm gruplara karşı işlenen suçları önleyecek gerekli ve yeterli tedbirlerin henüz alınmamış olması toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. Bu mesele, sadece Adıyaman'ı değil insanlığın ortak vicdanını kanatan ve insanım diyen herkesi ilgilendiren bir meseledir."

Anne Salihe Çelik ise oğlu Hüseyin'i katlettiklerini, tutuklanan zanlının idam edilmesini istediğini belirterek, "Bundan sonra annelerin canı yanmasın. Anneler ağlamasın. O şahsı idam etsinler. Yeter artık." dedi.

Baba Sadık Çelik de oğlunu öldüren kişinin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Oğluma bunu yapanların Allah yanına bırakmasın" diyen baba Çelik, yetkililerden bu konuda hassas davranmalarını istedi. Çelik, "Oğlumun ayaklarını yerden kesenin kendi ayakları yerden kesilene kadar bekleyeceğim. Kim benim oğluma bunu yaptıysa ayakları yerden kesilirse ve bunu kim yaparsa ona bir ömür hizmet edeceğim. O şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup, Adıyaman Valiliğine kadar yürüyerek, olaysız bir şekilde dağıldı.

Olay

Hüseyin Nasrullah Çelik, 2 Ağustos'ta, Adıyaman merkeze bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında yol kenarında ölü bulunmuş, katil zanlısı A.M.Ç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakalanmıştı.

Şüpheli, Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra Boğazkaya köyü yakınlarında yol kenarına attığını itiraf etmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA