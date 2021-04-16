13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan servis şoförüne 20 yıl 5 ay hapis cezası

Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan servis şoförüne 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan servis şoförüne 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.G. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, savunma veren sanık N.G., "Çocuk ifadesinde 'yarıyıl tatili öncesi olan olayda üzerimde tişört vardı' diyor. Kayseri gibi bir yerde o aylarda bu şekilde geçmesi imkansız, yalan beyan. Ben öyle bir şey yapmadım. Yapacak olsam iddia edildiği gibi parasını verir gönderirim. Ben çocuğa çok para verdim. Artık babasına söylemek istedim. Nerde çalıştığını sordum. Bana yanlış yeri söyledi. Ben artık bu çocuğa para vermek istemiyordum. Ben alacağımı almak için gittim. Ertesi gün polisler eve geldi. Ben böyle bir suç işlemiş olsam sizden rapor istemem. Takdir sizindir. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarından 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı