13 yaşındaki Barış'a Haluk Levent sürprizi
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13 yaşındaki Barış'a Haluk Levent sürprizi

13 yaşındaki Barış'a Haluk Levent sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tedavi masraflarını karşılamak için el emeği ürünlerini satan 13 yaşındaki Barış Altun'u, AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti.

Tedavi masraflarını karşılamak için el emeği ürünlerini satan 13 yaşındaki Barış Altun'u, AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti.

İzmit Belediyesi, Langerhans hücreli histiositoz hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Barış Altun'a, el emeği ürünlerini satabilmesi için 23 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağında stant desteği verdi. İzmit Sanat Sokağından geçerken, Barış'ın el emeği bilekliklerini sattığı standa uğrayan vatandaşlar, bilekliklerden satın alarak gence destek oluyor.

El emeği ürünlerini sergileyen Barış, ilk satış gününde büyük bir sürpriz yaşadı. Barış'ın el emeği ürünlerini sattığını öğrenen AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, İzmit'e gelerek Barış'a destek oldu. Haluk Levent ile birlikte güzel bir gün geçirerek satış yapan Altun'un mutluluğu gözlerinden okundu. 7 Temmuz'a kadar Sanat Sokağındaki standında bilekliklerini satacak olan Barış, elde edeceği geliri, tedavi ve eğitim masrafları için kullanacak. - KOCAELİ

13 yaşındaki Barış'a Haluk Levent sürprizi
13 yaşındaki Barış'a Haluk Levent sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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