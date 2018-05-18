13 Yaşındaki Amatör Futbolcu, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Konya Amatör Kümede Beyşehir Gölspor forması giyen 13 yaşındaki amatör futbolcu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 13 yaşındaki amatör futbolcu idmana çıkmaya hazırlandığı sırada sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Konya Amatör Küme U-13 Ligi'nde Beyşehir'i temsil eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımının formasını giyen futbolcu İsmail Semih Kaynak (13), takımının idmanına katılmak için Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne ait sentetik çim sahaya geldi.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Burada U-11 ve U-12 Ligi'nin idman hazırlığı yapıldığı sırada soyunma odası önünde antrenman öncesi aniden fenalaşarak yere yığılan İsmail Semih Kaynak, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Yolda iki kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilen İsmail Semih Kaynak, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Kaynak'ın bugün Cuma namazını müteakip Konya'da Musalla Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Amatör futbolcunun kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetmesi Beyşehir'de de kulübü, takım arkadaşları ve futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
İsmail Semih Kaynak'ın Beyşehir Gazi Ortaokulunda 8'inci sınıfta öğrenim gördüğü belirtildi.
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Allah rahmet eylesin,keşke bende o yaşlarda günahsız masum bir şekilde ölseydim Ailem bir ağlar iki ağlardı ama bu küçük yavrumuz gibi Cennete giderdim Cennete gitti inşallah Allah'ın izniyleCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ateş düştüğü yeri yakar RABBİM evlat acısı yaşatmasın , anne ve babasına sabır versinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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spor bütün kötülüklerin anası az yemek az efor harcamak en güzeli yediğin kadarını yak en güzeliCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yüce TANRIM seni korusun bütün yobazlardan öte tarafta mekanın CENNET olsun.Cevap Yaz 3 4 Yayından KaldırYORUMCU: ALLAHIM herkesi yobazlardan korusun, özellikle demokrat geçinenlerinden. . !4 2 Yayından Kaldır