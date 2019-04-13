13 Yaşında 14 Ameliyat Oldu

ANKARA'da, 1,5 kilo olarak dünyaya gelen ve organlarında gelişme geriliği bulunan 13 yaşındaki Ayşe Sıla Cengiz, doğduğundan beri 14 kez ameliyat oldu. Ayşe Sıla'nın mesanesindeki rahatsızlık nedeniyle 15'inci kez ameliyata gireceği belirtildi.

Ev kadını Gülhan Esen'in tek çocuğu Ayşe Sıla Cengiz, normal zamanında 1,5 kilo olarak dünyaya geldi. Organlarında gelişme geriliği saptanan Ayşe Sıla, kalp, bağırsak, mide, kalça ve ayaklarından şimdiye kadar 14 ameliyat geçirdi. Sağlık sorunları nedeniyle ancak 7 yaşında yürümeye başlayan ve yüzde 98 engelli raporu bulunan Ayşe Sıla'nın, mesane bölgesinden ameliyat olacağı belirtildi.

Ayşe Sıla'nın tedavisi için 10 yıl önce Osmaniye'den Ankara'ya taşınan ve boşandıktan sonra Keçiören'de annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Gülhan Esen, kızının sağlığına kavuşması amacıyla büyük mücadele veriyor.

'KANSER OLABİLİR'

3 yıl önce boşandığı eşinin ödediği nafaka ve kızı için verilen bakım maaşı ile geçimini sağlamaya çalışan Gülhan Esen, "Kızım ilk adımını 7 yaşında attı. Son 3 aydır yine yürüyemiyor. 15'inci ameliyatını olması gerekiyor. Mesanesinden ameliyat olması lazım, eğer olmazsa kanser olabilir. Şu anda idrarı böbreklerine kaçmaya başladı. Bu şekilde devam ederse diyalize bağlanacak. Ameliyat olması gerekiyor" dedi.

'TEK İSTEĞİM SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

Kızının ameliyatı için yardım bekleyen Gülhan Esen, "Kızım ilk adımını attığında çok sevindim. O zaman dünyalar benim olmuştu. Ama şimdi yine yürüyememeye başladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarıyıl tatilinden sonra okuluna da gidemedi. Her şeye rağmen kızım benim yaşama sevincim. O güldüğü zaman ben de gülüyorum. Tek istediğim onun sağlığına kavuşması" diye konuştu. - Ankara

Kaynak: DHA