13 yaşında 14 ameliyat oldu

ANKARA'da, 1,5 kilo olarak dünyaya gelen ve organlarında gelişme geriliği bulunan 13 yaşındaki Ayşe Sıla Cengiz, 13 yılda 14 kez ameliyat oldu. Ayşe Sıla, şimdi 15'inci ameliyatına hazırlanıyor.

Ev kadını Gülhan Esen'in tek çocuğu Ayşe Sıla Cengiz, normal zamanında 1,5 kilo olarak dünyaya geldi. Gülhan Esen, organlarında gelişim geriliği saptanan kızını tedavi ettirebilmek için 10 yıl önce Osmaniye'den Ankara'ya taşındı. 3 yıl önce eşinden boşandıktan sonra Keçiören'de annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Gülhan Esen, kızını büyütebilmek için mücadele verdi.

14 AMELİYAT

Ayşe Sıla Cengiz, kalp, bağırsak, mide, kalça ve ayaklarından şimdiye kadar 14 ameliyat geçirdi. Ayşe Sıla Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle ancak 7 yaşında yürüyemeye başladı. Yüzde 98 engelli raporu bulunan Ayşe Sıla Cengiz, 15'inci ameliyatını mesane bölgesinden olması gerekiyor.

'KANSER OLABİLİR'

Eşinin ödediği nafaka ve kızı için verilen bakım maaşı ile geçimini sağlayan Gülhan Esen, kızının henüz 13 yaşında olmasına rağmen 14 kez ameliyata girdiğini söyledi. Gülhan Esen, "Kızım ilk adımını 7 yaşında attığı. Son 3 aydır yine yürüyemiyor. Çünkü 15'inci ameliyatını olması gerekiyor. Mesanesinden ameliyat olması lazım, eğer olmazsa kanser olabilir. Şu anda idrarı böbreklerine kaçmaya başladı. Bu şekilde devam ederse diyalize bağlanacak. Ameliyat olması gerekiyor" dedi.

'TEK İSTEĞİM SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

Kızı ilk kez 7 yaşında yürüdüğünde çok sevindiğini anlatan Gülhan Esen, "O zaman dünyalar benim olmuştu. Ama şimdi yine yürüyememeye başladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarıyıl tatilinden sonra okuluna da gidemedi. Her şeye rağmen kızım benim yaşama sevincim. O güldüğü zaman, ben de gülüyorum. Tek istediğim onun sağlığına kavuşması" diye konuştu.

Kaynak: DHA