13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erdi.



Haskova kentinde 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde organize edilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan'dan 70 sporcu katıldı.



Takım müsabakalarında Türkiye, finalde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 yenen milliler, şampiyon oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.



Beş ayrı kategoride yapılan bireysel karşılaşmalarda ise Türkiye, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Tek kızlar kategorisinde Cansu Erçetin şampiyonluğu elde ederken, tek erkeklerde Furkan Saraç ve Miraç Kantar bronz madalyayı paylaştı.



Çift erkeklerde Anıl Atan ve Miraç Kantar ilk sırada yer aldı, Burak Mert Aklaya ve Furkan Saraç ikinci, çift kızlar kategorisinde Sudenaz Uyar ve Cansu Erçetin ise kürsünün ilk basamağına çıktı.



Karışık çiftler kategorisinde ise Anıl Atan ve Elmasnur Şencan ikinciliği elde etti.



Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, her yıl olduğu gibi 13 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda bu sene de en başarılı ülke olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Badminton Milli Takımımıza ve emeği geçen antrenörlerimize, bizlere bütçe desteği veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.