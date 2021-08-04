Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
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Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da ormanlar, olası yangınlara karşı il genelinde hakim noktalara kurulan gözetleme kulelerinden gece gündüz izleniyor.

BOLU'da ormanlar, olası yangınlara karşı il genelinde hakim noktalara kurulan gözetleme kulelerinden gece gündüz izleniyor. 24 yıldır yangın izleme kulesinde görev yapan Fahrettin Kurul, "Herhangi bir duman gördüğümüzde anons yapıyoruz. Bölge arazözümüz, ilk müdahaleyi yapıyor. Daha sonra yardım lazımsa diğer araçlar geliyor ve yangına müdahale ediliyor" dedi.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hakim noktalardaki 13 gözetleme kulesinde görevli personel, ormanları 7 gün 24 izliyor. Dürbünle gözetleme yapan personel, ormanlık alandan yükselen duman veya alevleri fark ettiğinde ekiplere haber veriliyor. Yine belli aralıklarla alınan çevrimlerle de herhangi bir olumsuzluk olmadığı izleme merkezine bildiriliyor.Sarıalan yaylası bölgesindeki kulede görevli Fahrettin Kurul 24 yıldır yangın gözetleme işçisi olarak çalıştığını söyledi. Kurul, "Burası zirve bir nokta. Herhangi bir duman gördüğümüzde anons yapıyoruz. Bölge arazözümüz, ilk müdahaleyi yapıyor. Daha sonra yardım lazımsa diğer araçlar geliyor ve yangına müdahale ediliyor. Burada saat 20.00'ye kadar görevliyim. Sonra serbestim. Burada yatıyorum. Önemli bir şey olduğunda yine haber veriyorum. Bakıyoruz, ekmeğimizi ormanlardan çıkarıyoruz. Buraya gelen piknikçilere yasak olduğunu söyleyip gönderiyorum. Jandarma ile de irtibatlıyız. Ormanlarda ateş yakmanın yasaklanması çok hoşuma gitti" dedi.


Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor
Bolu'da ormanlar yangın izleme kulelerinden izleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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