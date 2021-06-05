13 ürüne izin çıktı, ihracat yapabilecekler

DÜZCE(İHA) – Gıda ihracatı yapmak isteyen firmalar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne başvurarak ürünlerini kontrol ettiriyor.

DÜZCE(İHA) – Gıda ihracatı yapmak isteyen firmalar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne başvurarak ürünlerini kontrol ettiriyor. Bu kapsamda 76 gıda ve yem numunesi inceleyen ekipler 13'ünü uygun bularak ihracatına izin verdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre kentte gıda ihracatı yapmak isteyen firmalar gıda numunelerini il müdürlüğü labaratuvarlarına bırakarak test ettiriyor. Testi geçen numunelerin ihracatına onay verilirken, diğer ürünler geri gönderiliyor. Bu kapsamda Düzce'de gıda ihracatı için 59, izleme vebenzeri programlar için 76 gıda ve yem numunesi incelendi. Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vebenzeri nedenlerle alınan numuneler denetlendi. Analiz sonuçlarına göre 13 tanesi uygun bulunarak ihracatına onay verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı