13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

06.02.2021 01:32 | Son Güncelleme: 06.02.2021 01:55
13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar gereğince, 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Aynı kararla 7 üniversitedeki 16 enstitü ve yüksekokul da kapatıldı.

Adıyaman Üniversitesi'nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin adı "Ziraat Fakültesi"; Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi", Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin adı "Mühendislik Fakültesi" ve Trabzon Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı da "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi" olarak değiştirildi.





Boğaziçi Üniversite'nde kurulacak hukuk ve iletişim fakülteleri yeni açılacak birimler arasında yer alıyor.

Öğrenci Sendikası ise Boğaziçi Üniversitesi'ne kurulan iki yeni fakülteyle ilgili olarak, "Okulda aradığı akademik desteği bulamayan Melih Bulu, Cumhurbaşkanı'ndan ısmarlama Hukuk ve İletişim Fakültesi açtırarak kadro devşirip rektör olmaya çalışacak" yorumunu yaptı.

Ayrıca kararla birlikte Suriye'de de Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da kurulacak.

YÖK Anadolu Projesi tanıtılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Şubat'ta Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Anadolu Projesi tanıtmıştı.

YÖK'ün projenin amacı ve hedefleri için şu bilgiler yer alıyor:

"Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan "YÖK Anadolu Projesi", yeni kurulan veya gelişmekte olan 'genç üniversitelerin", belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş "kıdemli üniversiteler' ile eşleştirilmesini öngörmektedir."

Proje kapsamında genç ve kıdemli olarak belirlenen üniversiteler arasında "eşleştirme protokolleri" uygulanması hedefleniyor.

13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
BBC

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Özcan Deniz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kavga Mersin Oyunlar Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 01:55:35. #1.16#
title