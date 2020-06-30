13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
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13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
30.06.2020 03:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 03:58

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Üniversitesine bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kırklareli Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Ereğli Ziraat Fakültesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Üsküdar Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İzmir, Trabzon, Bursa Tıp fakülteleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı tıp fakültesinin kurulması kararlaştırıldı.

Kapatılan enstitü, fakülte ve yüksekokullar

Söz konusu karar kapsamında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Bilişim enstitüleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul Okan Üniversitesine bağlı Fen ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.

Kırklareli Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Kadir Has Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kapatılması kararlaştırıldı.

3 üniversitenin fakülte adı değiştirildi

Kararla ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakülteleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adıyla birleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal, Recep Tayyip Erdoğan ile Uşak üniversitelerinin rektörlüklerine bağlı Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültelerinin adları, Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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