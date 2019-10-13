13.10.2019 21:49

13'üncü Beyoğlu Sahaf Festivali'nin kapanışı yapıldı

Beyoğlu Sahaf Festivali yılda iki sefer yapılacak

İSTANBUL - Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Beyoğlu Festivalleri" kapsamında yapılan 13. Beyoğlu Sahaf Festivali'nin kapanış programı gerçekleşti.

'Beyoğlu'nda Hayat Sanat ve Zanaat' temasıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Beyoğlu Festivalleri kapsamındaki 13. Beyoğlu Sahaf Festivali'nin kapanış programı yapıldı. Taksim Meydan'ındaki kapanış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Sahafları gezen Yıldız, cam kitaplığın üzerinde oturan kedi ile bir süre ilgilendi, oynadı. Yıldız daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, karşılaştığı çocuklara kitap hediye etti.

Başkan Yıldız programın sonunda festivale katılan sahaflara kitap plaket hediye ederken, festivali yılda iki kez düzenlemek istediklerini belirtti.

Yıldız, "Bu yıl 14. Festivalimiz birbirinden güzel eserlerin sunumuna sahne oldu. yerli yabancı binlerce turist sahaflarımızı ziyaret etme imkanı buldu. 47 sahafımız birbirinden değerli sahafı, kitabı, eseri beğeniye sundular ve ciddi olarak memnun olduklarını ifade ettiler. Kitap bizim medeniyetimizin önemli ögesi, kitapla başlayan bir medeniyetimiz var, 'oku' emriyle başlayan bir medeniyetimiz var. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak kitap festivaline ayrı önem veriyoruz" dedi.

"Yılda iki sefer yapmayı düşünüyoruz"

Festivali yılda iki sefer yapmayı düşündüklerini dile getiren Yıldız, "İnsanlara kitap okuması için hem bir teşvik oluyor, hem bir tanıtım oluyor. Buradaki sahaflarla görüştüm büyük bir mutluluk ifade ettiler. Belki bahar aylarında Mayıs-Haziran gibi yeniden bir sahaf festivali düşünebiliriz. Mümkünse senede iki defa yapılmasını istiyoruz. Sonuçta kitaptır, ne kadar çok okursak, çocuklarımız gençlerimiz kitapla buluşursa ülkemizin geleceği, medeniyetimizin geleceği için çok daha iyi bir imkan sunmuş olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yıldız, katılan sahaflara teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: İHA