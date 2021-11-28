13. Uluslararası Tarsus Maratonu Öncesi Açılan Maraton Fuarı Büyük İlgi Gördü

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen 13. Uluslararası Tarsus Maratonu öncesi açılan fuarda yarışmacılar göğüs numaralarını ve kitlerini teslim aldı. Dereceye giren 88 sporcuya toplam 172 bin TL ödülün verileceği maraton öncesi açılan fuarda, dans gösterileri ve konserler de yer aldı. Fuarda keyifli dakikalar yaşayan katılımcılar, üretici kadınların sunduğu Tarsus'a özgü lezzetleri tatma imkanı yakaladı.

Dans gösterileri ve konserlerle dolu dolu bir fuar gerçekleşti

Tarsus Şehir Stadyumu yanında açılan Maraton Fuarı'nda 21 kilometrelik parkuru koşacak sporcular göğüs numaraları ve kitlerini teslim alırken, Halk Koşusu için de kayıtlar devam etti. Fuarda stantlar ve sahne performansları da yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konser verdiği fuar, halk oyunları ve zumba danslarına ev sahipliği yaptı. Fuarda son olarak Grup Loca sahne aldı.

Fuar alanında kurulan stantlarda Mersin'in markalarının yanı sıra 15 stantta 20 üretici kadın Tarsus'un geleneksel ve yöresel ürünlerini sundu. Karakuş Tatlısı'ndan Kokulu Çörek ve Tarsus Humusu'na kadar sunulan birçok lezzet katılımcıların damağını tatlandırdı.

"Tüm Tarsuslu vatandaşlarımızı maratonda görmek istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Başkan Vahap Seçer tarafından lansmanı yapılan maraton öncesi fuarda bir araya geldiklerini vurguladı. Güzel bir maraton olduğunu vurgulayan Gökbel, "13'üncüsü yapılıyor. En son 2018'de yapılmış ve orada bitmişti. Daha sonra Sayın Başkanımız Vahap Seçer bu maratonun devam etmesi için bizleri yönlendirdi ve 2021 yılında 13'üncüsüne başladık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da daha geliştirerek, katılım sayısını daha da artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ülkenin dört bir yanından misafirlerimiz var"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ise bir yandan stantların bir yandan da sahne gösterilerinin fuarda yer aldığını belirterek, "Ülkenin dört bir yanından misafirlerimiz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz tabi bu tip etkinliklerimize artırarak, büyüterek ve daha çok çeşitlendirerek devam edeceğiz" dedi.

"Karakuş Tatlısı bayağı ilgi görüyor"

Tarsuslu üretici kadınlardan Asuman Kurt, sunduğu Karakuş Tatlısı'nın katılımcılar tarafından beğeni topladığını vurgulayarak, "Yıllardır evde duran bir kadındım. 8-9 aydır çıktım. Stant açtık. Ortam çok güzel. Buradaki arkadaşlık güzel. Kadınlar birbirine destek. En güzeli de Belediye bize destek. Tatlımız güzel, satış da güzel. En çok satışı ben yapıyorum, bayağı bir ilgi görüyor" diye konuştu.

"Tüm misafirlerimizi karşılamak için stantlarımızda bulunuyoruz"

Tarsus'a özgü Kokulu Çörek ve birçok ürünle fuarda stant açan kadınlardan Zehra Özşen de bu sayede ev ekonomilerine de destek olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince Tarsus'tan ve Tarsus dışından katılan tüm misafirlerimizi karşılamak için stantlarımızda bulunuyoruz. Coşku ve tempo çok güzel. Etkinlikler de çok güzel. Bu etkinliklerin daha fazla olmasını bekliyoruz. Bizler için de ürünlerimizi sergilemek ve evimize katkıda bulunmak adına güzel oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e kadınlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 28. 11. 2021 07: 51: 27

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