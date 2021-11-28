13. Uluslararası Tarsus Maratonu Koşuldu

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Tarih ve kültür kenti Tarsus'ta, 3 yıl aradan sonra "Şehir ve Tarih Hepsi Bir Maratonda" sloganıyla, "13. Uluslararası Tarsus Maratonu" coşkusu yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla koşulan maraton, 3 etap şeklinde gerçekleşti. Başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Şehir Stadyumu yanı olarak belirlenen yarışların startını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi. Maraton koşusunun genel klasman erkekler kategorisinde Sang Benard Cheruiyot, genel klasman kadınlar kategorisinde ise Pauline Narogoi Esikon birinci oldu. Kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan ise kanserle mücadele eden çocuklar için yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi nedeniyle hareket kısıtlılığı bulunan ve maratona tekerlekli sandalye ile katılan Ecrin'in tekerlekli sandalyesini Azmi Erdoğan sürdü.

Maratonun ilk startı sabah saat 08. 45'de paten yarışıyla verildi. Maraton heyecanı paten yarışının hemen ardından saat 09. 00'da 21 kilometrelik maraton ve saat 09. 30'da 3 kilometrelik halk koşusu şeklinde devam etti. Maraton yarışlarında toplam 3 bin 83 katılımcı yer aldı. 3 etabın yaş grupları sıralaması ile kadın ve erken birincileri için düzenlenen törende 103 sporcuya toplam 172 bin TL'lik para ödülü verildi. 3 etabın kadın ve erkek birincilerine de ödüllerini Başkan Seçer verdi.

Yoğun ilgi gören Halk Koşusu'na Başkan Seçer, "33" göğüs numarasıyla katılım sağladı. Maratonda ayrıca; Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, FOX TV "Çalar Saat" programı sunucusu İsmail Küçükkaya, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

"Tarsus Maratonu'nu her yıl daha coşkulu hale getirmek istiyoruz"

Halk koşusu öncesi değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, 2019 ve 2020 yıllarında maratonun yapılamamasını gerekçeleri ile anlattı. Seçer, "Bu yıl itibariyle başlattık ve her yıl da bunu daha coşkulu, daha görkemli hale getirmek istiyoruz. 13'üncüsü yapıyoruz. Muhtelif miktarlarda ödüller tabi ki yarışmacılarımıza verilecek. Ödülden öte burada insanların bir arada olması, sporun birleştirici gücünü kullanmamız önemli. Bizim bölgemiz Türkiye'nin bir özeti. Bu nedenle birlik, beraberlik mesajı verilecekse en güzel yer Mersin'dir, Tarsus'tur. Bu anlamda da çok önemli. Bakın burada ülkemizin her yerinden gelen yarışmacılar var. 'Patencilere şehir dışından gelen var mı? ' diye sordum. Üçte ikisi dışardan gelmiş, üçte biri yerli sporcu. Bunlar çok güzel hareketler" diye konuştu.

"İnşallah çok daha güzel işler yapacağız"

Son dönemlerde Mersin'de yapılan spor aktivitelerinin Mersin'in tanıtımı konusunda da önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Seçer, "Bunu artırmak lazım. Yeterli değil. Çünkü Mersin'in tanınmaya ihtiyacı var. Tanıtımın en iyi yollarından bir tanesi bu etkinlikleri yapmak. Kültür, sanat ve spor; insanları bir araya getirecek etkinlikler yapabilmek. Pandemi bazı sorunlar yarattı ama pandemiden çıktıktan sonra bu etkinlikleri daha da yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı. Maratonun halk koşusuna katılmak üzere alanda hazır bulunan Kır Çiçekleri'ne de değinen Seçer, "55 kız sporcumuz var. Onlar da buradalar. Sayılarını artırmak, şampiyon çıkarmak istiyoruz. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız" dedi.

"Benim görevim bu kenti, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gecemi gündüzüme katarak çalışmak"

Yapılan yarışmaların sonlanmasıyla ödül törenine geçildi. 3 etapta dereceye giren 103 sporcuya madalya ve para ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Başkan Seçer, Mersin'in her bölgesinin birer değer olduğunu söyledi. Seçer, şöyle devam etti:

"Buraya gelenlerin, yarışanların, izleyenlerin milliyeti, dili, dini, ırkı sorgulanamaz. Tüm dünyadan, farklı coğrafyalardan sporcular var. Müslüman, Hristiyan, Musevi ya da farklı görüş ve inançlarda; işte sporun birleştirici gücü budur. Spor, sanat, kültür onun için önemlidir. Onun için hançeremiz yırtılana kadar bağırıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. Mühürlü kalpler mührünü açsın. Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Biz çağdaş bir Türkiye için çalışıyoruz. Benim görevim, bu kenti ülkeme yaraşır, Atatürk'ün dediği gibi 'muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için' gecemi gündüzüme katarak çalışmak. "

"Bir şey kazandı; o da dostluk"

Güzel bir maratonu tamamladıklarını söyleyen Seçer, "Daha nice 13'lü maratonlara" dedi. Kendisinin de Halk Koşusu'nda yer aldığını belirten Seçer, "Sağlıklı nesiller için spor şart. Atatürk'ün dediği gibi, zeki, akıllı ve çevik olmak için de spor şart. Ama şunu hissettim. Övünmek gibi olmasın, ben Tarsus'ta doğdum. Tarihin üzerinde sörf yaptığımı hissettim. Çünkü kentin üstü gördüğümüz yapılar ama altını göremediğimiz binlerce yıl, on bin yıl geriye giden tarihi kalıntıları bulmak mümkün. İşte böyle değerli ve kadim kentte bu yarışma tamamlandı. Tabi ödüller verilecek ama bir şey kazandı, o da dostluk. Tüm katılımcılara, sporcularımıza; daha nice etkinliklerde inşallah birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

"Müthiş bir kalabalık"

FOX TV 'Çalar Saat' programı sunucusu İsmail Küçükkaya da maratonun Halk Koşusu'na katıldı. 2 gündür Mersin'de olduğunu söyleyen Küçükkaya, "Hem şehirde yapılan hizmetleri gördük hem üretici kadınları gördük. Çok güzeldi. Burada da bir taraftan böylesine bir spor etkinliğiyle... Müthiş bir kalabalık. Herkesle iş birliği yapmışlar" dedi.

"Çok güzel bir organizasyondu" Maratonun Genel Klasman Kadınlar kategorisinde; yarışı 1 saat 8 dakika 16 saniye ile tamamlayıp birinci olan Pauline Narogoi Esikon, yarışmaya Kenya'dan katıldığını belirterek, "Bu yarışı kazandığım için çok mutluyum. Çok güzel bir organizasyondu. Ben de bu güzel organizasyonu kazandım. Yine gelmek isterim. Afrika kadar güzel. İnsanlar çok sıcakkanlı, arkadaş canlısı ve gördüğüm her şeyden de çok memnun kaldım" dedi.

"Kazanmayı beklemiyordum ama kazandım"

Maratonun Genel Klasman Erkekler kategorisinde; 1 saat 2 dakika 31 saniye ile tamamlayıp birinci olan Sang Benard Cheruiyot da yarışmaya Kenya'dan katıldığını belirtti. Tarsus'u çok beğendiğini vurgulayan Cheruiyot, "Geçen hafta da koştum aslında, yorgundum. Kazanmayı beklemiyordum ama kazandım. Pandemiye rağmen Tarsus Yarı Maratonu'nun yapılmasından ve benim burada bulunmamdan dolayı çok mutluyum. Yarın ayrılmadan önce Tarsus'un tarihi mekanlarını göreceğim. Şu anda gezemedim ama yarın göreceğim. Ben Kütahya'da antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Tekrar gelme şansım olsa; sadece yarış için değil; Tarsus'a seve seve gelirim" diye konuştu.

"Umarım kanserle mücadele eden çocuklarımız için güzel bir farkındalık yaratırız"

Kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan ise kanserle mücadele eden çocuklar için yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi nedeniyle hareket kısıtlılığı bulunan ve maratona tekerlekli sandalye ile katılan Ecrin'in tekerlekli sandalyesini Azmi Erdoğan sürdü. Yarışma öncesi konuşan 10 yaşındaki Ecrin, "Ben çok heyecanlıyım. Umarım kazanırız. Kazanacağımızdan da eminim zaten. 21 kilometreyi Azmi Ağabeyim koşacak tekerlekli sandalyeyle. Aslında ben de bu sürprizi bilmiyordum. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çok heyecanlı. Diğer yarışmacılara da boş şanslar dileriz" dedi.

Azmi Erdoğan da Ecrin'le 2018 yılında sosyal medyada tanıştıklarını vurgulayarak, "İstanbul Boğazı'nı onun için yüzdüm. 6, 5 kilometrelik bir yarıştı. Daha sonra kanserle mücadele veren çocuklar için yarışmaya başladım. Ama Ecrin'in tabii ki bende ayrı bir yeri var. Uzun aradan sonra tekrardan Tarsus'umuzda böyle bir organizasyon oldu. Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde yarışmacılara Büyükşehir Belediyesi'nin "1 Ekmek 1 Çorba" aracıyla ücretsiz çorba ikram edildi. Maratonda Büyükşehir Belediyesi'nin Bando Takımı'nın yanı sıra Halk Oyunları ekibi de yer aldı. DJ Mustafa Cingiz'in performans sergilediği maratonda ayrıca Detox Band sahne aldı.

Yayın Tarihi: 28. 11. 2021 16: 58: 31

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