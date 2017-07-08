13. Uluslararası Leylek Festivali" Başladı

Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Leylek Festivali" başladı.



"Leylek köyü" olarak da bilinen kırsal Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival, halk oyunları gösterileriyle başladı. Konserler, bisiklet ve tekne turları, yarışmalar ve sihirbaz gösterilerinin düzenlendiği festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Gözlem kulesi ve göle açılan kayıklardan vatandaşların izleme olanağı bulduğu, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekler, ilginç görüntüler oluşturdu.



Festival boyunca açık olacak "köylü pazarı"nda mahalle sakinlerinin hazırladığı ev yapımı tarhana, ekmek, salça, turşu, reçel ve benzeri ürünler de satışa sunuluyor



"Vatandaşlarımızın festivale ilgisi her yıl artıyor"



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Uluabat Gölü kıyısında yapıldığını söyledi.



Festivale ilginin çok olduğunu vurgulayan Özkan, "Uluslararası Leylek Ağı'na üye tek temsilcimiz Eskikaraağaç. Burası 'Leylek köyü' olarak tabir ediliyor. Bizi bu şekilde yurt dışında da temsil ediyor." diye konuştu.



Bu yıl Eskikarağaç köyünde, "Kuş Konferansı"na da ev sahipliği yaptıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:



"Biz bu tür organizasyonlarla doğa bilincini ortaya koymak istiyoruz. Bu festivalin vatandaşların ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Burada göl kıyısında yürüyüş yapmak, bisikletlerle turlamak, fayton ve tekne gezisi yapmak mümkün. Bunun yanında köy kadınlarımızın hazırladığı yöresel lezzetler de katılımcılara sunuluyor. Burada hafta sonu turizmi açısından da vatandaşlara iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızın festivale ilgisi her yıl artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Akşam yapacağımız fener alayına da vatandaşlarımızı bekliyoruz."



Gece, fener alayının da yapılacağı festival, yarın sona erecek.