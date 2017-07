13. Uluslararası Leylek Festivali Başladı

Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Festivali', Eskikarağaç Mahallesi'nde başladı.



Karacabey Belediyesi'nin 'marka' çalışmalarından biri olan ve her yıl hem Türkiye'nin hem de dünya ölçeğinde çok sayıda insanın ilgiyle takip ettiği 'Uluslararası Leylek Festivali' başladı. Bu yıl 13'üncüsünü düzenlenen festival 8-9 Temmuz Karacabey'e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde vatandaşları bekliyor. Halk oyunları gösterilerinin ardından Bursa Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a verdikleri katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Daha sonra bisiklet ve tekne turları, çocuklar için çeşitli yarışmalar, sihirbaz gösterileri ve palyaçolar, fener alayı ve ünlü sanatçı Ferda Anıl Yarkın'ın konseriyle gün sona erecek.



Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olan ilçede bu festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Türkiye'yi Bursa'da Karacabey'in temsil etmesi çok güzel. İnşallah bir sonraki festivale de ev sahipli yapmak istiyoruz. Biz sadece hayvancılık ve tarımla anılmak istemiyoruz. Bizim ekolojik turizm bölgesi olarak ön plana çıkmamız lazım. Önümüzdeki günlerde farklı alanlarda da festivallerimiz olacak. Burada önümüzdeki yıl hareketlilik daha da artacak. Doğa ile baş başa bisiklet turu, sandal turu, yürüyüş ve doğal besinlerle beslenme imkanı var. Herkesi bunların bir kez dahi olsa keyfine varmak için ilçemize davet ediyorum" dedi.



Karacabey Belediyesi olarak bir "leylek master planı" oluşturduklarını belirten Özkan, "Öncelikle burada misafir oldukları zaman dilimi içinde yaralanmamalarını, ölmemelerini istiyoruz. Bunun haricinde elektrik tellerini yer altına aldık. Alamadıklarımıza ise leyleklerin takılmaması için reflektör taktık. Beslenmeleri için meralarımızda çalışmalar yaptık. Elektrik direklerinin üzerine tahta yuvalar yaptık. Burada her aile bir leyleği sahiplenmiş ve takibini sağlamış durumda. Yani buraya gelenlerin bulacağı bir çok hikaye var" diye konuştu.



Son 3 yıldır Karacabey Belediyesi olarak ekolojik turizm olarak Eskikaraağaç Mahallesi'ni önemsediklerini ifade eden Özkan, "Buraya ciddi yatırımlar yapıyoruz. Gezi alanları ve yemek ve dinlenme tesisleri oluşturduk. İlerleyen yıllarda burada hareketliliğin daha fazla olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Festival yarın çeşitli faaliyetlerle devam edecek. - BURSA