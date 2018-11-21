İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nda finale kalan genç tasarımcıların çalışmaları podyuma taşındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Raffles Otel'de düzenlenen program öncesinde yaptığı konuşmada, ekonominin bütün saldırılara rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü ekonomisinin lokomotifinin ihracat, ihracatın göz bebeğinin de tekstil sektörü olduğunu ifade eden Metin, "Son 16 yılda tekstil sektörü kendini geliştirdi ve her anlamda hem standartlarda hem kalitede rekabetçi bir konuma geldi." şeklinde konuştu.

Metin, tasarımın bakanlık tarafından özel olarak desteklendiğini vurgulayarak, "Ticaret Bakanlığı olarak tasarımı destekliyoruz. Bir kişi veya bir firma ben ihracat yapmak istiyorum dedikten sonra her adımda ihracatçının yanında yer alan bir Ticaret Bakanlığı var." diye konuştu.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise Türkiye'nin ilk kumaş tasarım yarışması final gecesinde olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Tekstil sektörünün tüketen değil üreten bir sektör olduğunun altını çizen Öksüz, "Ürünlere katma değeri sadece sahip olduğumuz yeni teknolojiler ve makinelerle değil, eğitimli insan kaynağı ile oluşturmalıyız. İTHİB olarak hedefimiz sektörümüzü ve ülkemizi daha da yukarılara taşıyarak bugün yüzde 3,5 civarında olan dünya pazarından aldığımız payı yüzde 5 seviyelerine çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından finale kalan 10 genç tasarımcının kumaşları, Hakan Akkaya'nın tasarımı ve Bahar Feyzan'ın sunumuyla sahnelendi.

Ampute modeller Muhammed Eymen Şahin ve Hatice Tunç da modada engel olmadığına dikkati çekmek amacıyla tasarlanan özel kostümlerle jüri karşısına çıktı.

"Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükseliyor" sloganıyla tasarımcıları keşfetmek için yola çıkan ve 13'üncüsü düzenlenen yarışmanın jürisinde ise Aslı Filinta, Berrin Zorlu, Beyza Uyanoğlu, Canan Hancıoğlu, Fatih Bilici, Fırat Neziroğlu, Gülben Ergen, Gözde Sarar, Ivana Sert, Nihat Odabaşı, Ruken Mızraklı, Siren Ertan, Sitare Kalyoncuoğlu, Süleyman Orakçıoğlu, Yalçın Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Zekeriya Tanrıverdi gibi isimler yer aldı.