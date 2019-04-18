Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu" (KAYSEM), başladı.

GAÜN Mavera Salonunda düzenlenen ve 9'u yurt dışından olmak üzere, 95 üniversite ile Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisinden 46 profesör, 44 doçent, 116 doktor öğretim üyesi, 42 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden 89 araştırmacının bildiri sunduğu sempozyum, 20 Nisan'a kadar sürecek.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, Gaziantep'in birçok etkinliğe ev sahipliğini yaptığını ancak bunlar içerisinde yer alan bilimsel buluşmaların ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Sempozyumda güvenlik konusunun yoğunlukla ele alınacağına dikkati çeken Gül, "Güvenlik dediğimizde ve hatta geri planına baktığımızda, temel sorununun değerlerin ortadan kalkmasıyla güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Bu anlamda hakkına razı olmamak, herkesin daha çok kazanma isteği karşımıza çıkıyor. Bu durum karşısında insanlar hakkına razı gelmeyince kimi insan gıdaya hile karıştırıyor, kimi zaman siber saldırılar oluyor, kimi zaman da terör örgütleri devreye giriyor. O yüzden değerlerimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Vali Gül, sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere plaket verdi.

Sempozyum, çeşitli oturumlarla sürecek.

Kaynak: AA