13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana organize edilen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin üçüncü ve son gününde, NBA Kondisyoneri Francesco Cuzzolin, katılımcılara iki seans süren bir eğitim verdi.

TBF Eğitim Kurulu önderliğinde gerçekleştirilen seminer, kapanış konuşması ve belge dağıtımının ardından sona erdi.

Kaynak: AA