13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ilk gün tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ilk gün tamamlandı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilen seminerin ikinci bölümünde spor psikoloğu Arda Coşkun, "Spor Psikolojisi", Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise "Pick and roll savunması" ve "Hücum sisteminin oluşturulması" konularını işledi.
13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, yarın yapılacak eğitimlerle devam edecek.
Kaynak: AA
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